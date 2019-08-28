تأسیس نظام تعلیمي إسلامي موحّد في روسیا

2019/08/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الحكومة الروسية على تأسيس نظام تعلیمي إسلامي موحد علی مستوی الدولة.وقال رئیس مجلس التعلیم الإسلامي في روسيا ورئیس المعهد الإسلامي الروسي رفیق محمد شین، “اننا سوف نقوم بتأسیس نظام تعلیمي إسلامي موحّد علی مستوی روسیا”.واضاف، “اننا سوف نؤسس لهذا النظام التعلیمي من خلال وضع معاییر للكتب التعلیمیة الإسلامیة التي یتم العمل علیها …

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