2019/08/28 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن اعادة إصدار ارسالية بطاطا بحمولة تقارب (١٥)طن في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى لكونها مصابة بآفة زراعية( خنفساء كلورادو ) وحسب تقرير شعبة الحجر الزراعي في المنفذ .
واضافت الهيئة في بيان لها أن “مركز كمرك بوابة البصرة قام هو الاخر بأعادة اصدار
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واضافت الهيئة في بيان لها أن “مركز كمرك بوابة البصرة قام هو الاخر بأعادة اصدار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: اعادة اصدار خمسة حاويات زيوت محركات و ارسالية بطاطا مخالفه) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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