2019/08/28 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن اعادة إصدار ارسالية بطاطا بحمولة تقارب (١٥)طن في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى لكونها مصابة بآفة زراعية( خنفساء كلورادو ) وحسب تقرير شعبة الحجر الزراعي في المنفذ .واضافت الهيئة في بيان لها أن “مركز كمرك بوابة البصرة قام هو الاخر بأعادة اصدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: اعادة اصدار خمسة حاويات زيوت محركات و ارسالية بطاطا مخالفه وكالة خطوة برس.

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