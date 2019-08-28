الزراعة العراقية: ارتفاع انتاج الدجاج والبيض بشكل كبير بعد منع الاستيراد

2019/08/28 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الزراعة صالح الحسني عن ارتفاع انتاج الدواجن اللاحم والبياض خلال فترة منع استيراد الدواجن ومشتقاتها.وقال الحسيني في بيان "وصلت الطاقة التصميمية لمشاريع الدجاج البياض القائمة الى 12 مليون دجاجة بياضة بعدما كانت قبل منع الاستيراد بحدود 4 مليون دجاجة بياضة والان وصل الى 8 مليون دجاجة بياضة وهذا كله بجهود وزارة الزراعة والدعم المقدم للمربين من قبل الوزارة".واضاف "اما الطاقة التصميمية لمشاريع اللحم فقد بلغ اكثر من 55 مليون فرخة قبل منع الاستيراد وتشكل نسبة 25 % حيث وصلت الى 185 الف طن سنويا اما بعد منع الاستيراد وصلت النسبة الى اكثر من 35% اي بحدود 110 الف طن سنويا وهذا بدوره ادى الى تشغيل الايادي العاملة وامتصاص البطالة".

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