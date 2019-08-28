في ديالى .. قرى تستغيث بسبب هاونات داعش

2019/08/28 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قرى المياح في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى نداء استغاثة لتكرار هجمات داعش وقصفها بقذائف الهاون .

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