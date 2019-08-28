هل سيطول الانتِقام الكبير لحزب الله؟ وما هي السيناريوهات التي ستترتّب عليه إسرائيليًّا وإيرانيًّا ولبنانيًّا؟

2019/08/28 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتيب / عبد الباري عطوان… لا جِدال بأنّ الضّربة الانتقاميّة التي توعّد بها السيّد حسن نصر الله، زعيم المُقاومة اللبنانيّة ردًّا على العُدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف الضاحية الجنوبيّة بطائرات مُسيّرة، قادمةٌ لا محالة، لكنّ السؤال الذي يتردّد بقوّةٍ في العديد من الأوساط الإقليميّة هو أين وكيف ستكون، وحجمها وتأثيرها، والتّبعات التي يُمكن أن تترتّب […]

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