2019/08/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علاء عبد الحسين عن منح إجازة استثمار لمتنزه ترفيهي متكامل في قضاء الزبير غربي البصرة بكلفة تتجاوز المليونين دولار .وقال عبد الحسين في بيان تلقته النعيم نيوز , إن الإجازة الممنوحة لشركة الأحزم للمقاولات تقضي بإنشاء متنزه ترفيهي متكامل على مساحة 8 دونم يحتوي على العديد من الألعاب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن منح إجازة لمتنزه جديد في البصرة النعيم نيوز.

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