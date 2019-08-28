دعوات لفرض عقوبات على تركيا

2019/08/28 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباركشف بيان، صادر عن مجلس النواب الامريكي، عن دعوة الاعضاء لفرض عقوبات على تركيا.

وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، فإن "أعضاء في المجلس وجهوا نداء إلى ترامب، لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس 400" الروسية، وذلك وفقا للقوانين الأمريكية".

وأضاف، أن "تركيا تستطيع تحقيق مصالحها بأحسن وجه من خلال روسيا وليس مع الولايات المتحدة".

وبدأت الدفعة الثانية من بطاريات منظومة "إس 400" الروسية، بالوصول إلى قاعدة مرتد العسكرية في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بالتزامن مع هذه الخطوة من النواب الامريكي، فيما كانت الدفعة الأولى منها قد وصلت في يوليو الماضي.انتهى/س

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