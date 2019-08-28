2019/08/28 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد نسبة الإصابة إلى 17%

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهون الزائدة في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهون الزائدة في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).