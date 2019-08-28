2019/08/28 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية تربية البصرة الكوادر التدريسية العاملة في المحافظة إلى استلام رواتب شهر أب الحالي . وقالت المديرية في تعميم وصل للنعيم نيوز , إنه ” تم الشروع بتوزيع رواتب المعلمين والمدرسين عبر بطاقة كي كارد المنتشرة فروعها في مختلف مناطق المحافظة ” .وبينت , أنه ” جرى توزيع الرواتب ابتدائاً من اليوم الأربعاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية البصرة تدعو الكوادر التدريسية إلى استلام رواتب الشهر الحالي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة تدعو الكوادر التدريسية إلى استلام رواتب الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة تدعو الكوادر التدريسية إلى استلام رواتب الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).