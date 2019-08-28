20 ألف محاضر مجاني سيتم تحويلهم الى عقود في نينوى

2019/08/28 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى ..أعلن نقيب المعلمين في محافظة نينوى، رعد الجبوري، الاربعاء، أن 20 الف محاضر مجاني في الموصل سيتم تحويلهم الى عقود وزارية قريبا.وقال الجبوري لـ /المعلومة/ إن “نقابة المعلمين في نينوى تنسق مع وزرة التربية لتحويل اغلب المحاضرين بالمجان في نينوى الى عقود وزارية والبعض منهم سيتم تثبيتهم حسب سنوات الخدمة […]

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