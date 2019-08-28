العثور على ثلاثة أوكار تابعة لـ'إرهابيين' شرقي بعقوبة

2019/08/28 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على ثلاثة أوكار تابعة لـ"إرهابيين" تحتوي على عبوات ناسفة وصواعق تفجير وملابس عسكرية شرقي قضاء بعقوبة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين جنوب ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة".وأوضحت، أن "الوكر الأول الذي يقع في قرية جميل خضير، احتوى على 4 عبوات ناسفة و200 اطلاقة عتاد كلاشنكوف و6 صواعق تفجير و5 سبحة تفجير ومسطرة تفجير وملابس عسكرية وأفرشة وأغطية وأدوية وأرزاق طرية وأخرى جافة".

وأشارت الخلية إلى، "العثور على وكر آخر في القرية ذاتها يحتوي على أفرشة، والعثور على الوكر الثالث في قرية أم الكطن وبداخله أرزاق جافة وأسرة منام وفراش، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة حسب السياقات، دون حادث يذكر".





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