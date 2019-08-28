انشاء متنزه ترفيهي في الزبير بكلفة اكثر من مليوني دولار

2019/08/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت هيئة استثمار البصرة اجازة استثمار لانشاء متنزه ترفيهي متكامل في قضاء الزبير غربي البصرة ، بكلفة تتجاوز مليوني دولار .وقال رئيس الهيئة عبد الحسين سلمان في تصريح صحفي :” ان الاجازة تقضي بانشاء متنزه ترفيهي متكامل على مساحة 8 دونمات ، يحتوي على العديد من الألعاب فضلا عن المناطق الخضراء و قاعة مناسبات […]

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