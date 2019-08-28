رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة المحافظة على المكتسبات المتحققة بعد دحر داعش

2019/08/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة المحافظة على المكتسبات المتحققة بعد دحر عصابات داعش الارهابية.وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه أمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري والوفد المرافق له، على :” ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والإستقرار والمحافظة على المكتسبات المتحققة بعد دحر عصابات داعش الإرهابية” ، مثمناً الدور الذي يقدمه افراد جهاز الأمن […]

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