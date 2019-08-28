السفير البحريني يتعرض للسرقة والضرب في فرنسا

2019/08/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… وقع السفير البحريني في الولايات المتحدة ضحية لعملية سرقة أثناء توجهه للإقامة لدى أصدقائه في بلدة فالوريس جنوبي فرنسا.وقالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن السفير البحريني في الولايات المتحدة، الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، تعرض لعملية سرقة عنيفة، فيما أكد مصدر قضائي نقلته وكالة “فرانس برس” أن أحداث […]

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