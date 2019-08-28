الاعـلام الامنــي: قوة مشتركة تعثر على ثلاثة اوكار للارهابيين جنوب ناحية كنعان

2019/08/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعـلام الامنــي اليوم الاربعاء، ان قوة مشتركة تعثر على ثلاثة اوكار للارهابيين جنوب ناحية كنعان.

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