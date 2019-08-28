بالصور.. العثور على ثلاثة أوكار لداعش شرقي بعقوبة

2019/08/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، العثور على ثلاثة أوكار لداعش شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، تمكنت وفقاً لمعلومات دقيقة، من العثور ثلاثة اوكار للارهابيين جنوب ناحية كنعان، شرقي مدينة بعقوبة”.

وأضاف البيان، أن “الوكر الاول الذي يقع في قرية جميل خضير احتوى على 4 عبوات ناسفة و200 اطلاقة عتاد كلاشنكوف و6 صواعق تفجير و5 سبحة تفجير ومسطرة تفجير وملابس عسكرية وافرشة واغطية وادوية وارزاق طرية واخرى جافة”.

وأشار بيان الخلية، إلى أن “الوكر الثاني احتوى افرشة، فيما عثرت في الوكر الثالثة في قرية ام الكطن، على ارزاق جافة واسرة منام وفراش، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة حسب السياقات”.

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