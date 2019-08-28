توتر في الفلوجة بسبب “الروجر” والعشائر تحذر المحافظ وتهدد بـ”تجمع”

2019/08/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الأنبارشهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، حالة من التوتر، على خلفية هجوم قوة تابعة للقائممقام المقال، عيسى ساير مضعن، تُدعى “الروجر” جلسة مباشرة بديله الجديد، مؤيد فرحان مهمام عمله، الأمر الذي أدى لحصول مشادة كلامية تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، مع حماية القائممقام المكلف.

وقال عضو المجلس المحلي للفلوجة، سلام عجمي، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “القائممقام الجديد، مؤيد فرحان، وعند مجيئه لاستلام مهامه، تفاجأ أعضاء المجلس المحلي بدخول قوة تابعة للقائممقام المقال، لتزعزع جلسة مباشرة الجديد بمهمام منصبه”.

وأضاف عجمي، أن “القوة اشتبكت بالايادي مع حماية القائممقام الجديد، وتم الاتصال بشرطة الفلوجة، التي سيطرة على الوضع بالكامل”، مبيناً أن “مؤيد فرحان، باشر بعدها بمهام عمله”.

وعن تفاصيل الحادثة، قال أعضاء في المجلس المحلي بالفلوجة، في وقت سابق من اليوم، أن “وجود قوة الروجر الخاصة مثير للاستغراب، فيما حذروا من استخدامها للسلاح”، مؤكدين أن “القوة حاولت منع انعقاد جلسة المجلس المحلي”.

وتم أعفاء الساير من منصبه بعد الحديث عن استقالة عضوين من المصوتين على منصبه الجديد واعتبار جلسة التصويت باطلة، بحسب محافظ الانبار.

وعلى أثر المشادة التي حدثت في مبنى مجلس الفلوجة المحلي وتدخل القوة العسكرية للقائممقام المقال، حذرت عشائر الفلوجة محافظ الأنبار من عواقب وخيمة لاستخدام القوة في الصراع السياسي، فيما أعلنت استعدادها لتنظيم تجمع كبير للتنديد بالإجراءات غير القانونية التي أصدرها، بحسب مصادر محلية.

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