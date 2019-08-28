محافظ البصرة يرفض المتاجرة بموضوع المتجاوزين على الأراضي من ابناء المحافظة

2019/08/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة، المحافظ اسعد العيداني، بعدم السماح لأية جهة كانت بالمتاجرة بموضوع المتجاوزين من ابناء البصرة، مبينا ان حملة رفع التجاوزات لا تشمل العوائل الفقيرة .

وبين العيداني, ان هناك زيارة مرتقبة في الايام المقبلة الى العاصمة بغداد لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لغرض إيجاد حلول كبدائل للمتجاوزين على الاماكن التي فيها مشاريع تخدم ابناء البصرة.

واضاف، انه سيبحث مع رئيس الوزراء آلية توزيع اكثر من خمسة عشر الف قطعة أرض سكنية، فضلاً عن مناقشة إكمال مشروع مدينة السياب السكنية التابع الى وزارة الاسكان والاعمار والاشغال والبلديات، مبيناً ان الاراضي يجب ان توزع على العوائل المتضررة التي تحمل أوراقا ثبوتية تؤكد انهم من سكنة البصرة حصراً، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع المجالس البلدية والمحلية والجهات المعنية .

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