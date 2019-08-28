اختفاء كلمة

2019/08/28 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذف العملاق الأزرق الكلمة بشكل مفاجئ في أغسطس الجاري، لكن جملة "الطمأنة" اختفت بشكل مفاجئ، في شهر أغسطس الجاري.وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، أن" العبارة الشهيرة اختفت بشكل مفاجئ من الصفحة الرئيسية التي تُطالع المستخدم حين ينوي إنشاء حساب أو الدخول إلى صفحته، مما أثار الشكوك بشأن ما إذا كان “فيسبوك” يخطط لفرض رسوم على مستخدميه.وكتب أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي "إنه سريع وسهل".كما لم يصدر أي بيان رسمي لتوضيح السبب الذي أملى إحداث تغيير في الشعار الذي ظل ثابتا على مدى سنوات طويلة".انتهى..م.م

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