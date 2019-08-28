كربلاء:العتبة الحسينية تزيح الستار عن القبة الداخلية لمرقد الامام الحسين عليه السلام

2019/08/28 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت العتبة الحسينية المقدسة الاعمال الداخلية لحرم الامام الحسين عليه السلام بالكامل بعد انجاز اعمال التزجيج بالمرايا لقبة المرقد المطهر وتنحيف الاعمدة الداخلية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الزائرين.وقال مسؤول قسم الصيانة كريم الانباري لوكالة نون الخبرية "تم الانتهاء من تنحيف الاعمدة الاربعة داخل الحرم المطهر وانجاز اعمال التزجيج بالكامل ".

واضاف ان "المرحلة القادمة تتضمن أكساء الاجزاء الاخرى من الكتائب بالكاشي المعرق وبتصاميم حديثة تحاكي الطابع الاسلامي والديني للمكان فضلا عن استعمال مواد من مناشئ عالمية".

وتابع "بلغت مساحة التزجيج ما يقارب من 700 متر مربع من اجمالي مساحة قبة الضريح المطهر, كما تم الاستعانة بمهندسين مختصين لعمل التصاميم والطرز المستخدمة في اعمال التزجيج والمرايا".

من جهة اخرى بين المهندس صفاء عبد الحسين مسؤول شعبة التبريد في العتبة الحسينية المقدسة" تم انجاز كافة الاعمال الخاصة بمنظومات التبريد في القبة الشريفة والحرم حيث تم العمل على تجهيز طوق داخلي يظم 60 مخرج هواء وبقدرة اجمالية (280 طن) تبريد للقبة الشريفة ".

حسين حامد الموسوي

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