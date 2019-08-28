رئيس الجمهورية يدعو للحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر

2019/08/28 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الى الحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر عناصر تنظيم "داعش".وقالت الرئاسة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء 28-8-2019، أمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري والوفد المرافق له"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد".وأكد صالح، بحسب البيان، "على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والإستقرار والمحافظة على المكتسبات المتحققة بعد دحر عصابات داعش الإرهابية"، مثمناً بـ"الدور الذي يقدمه افراد جهاز الأمن الوطني من خلال المعلومات الأستخبارية والأمنية، فضلاً عن أسهامهم في إستتباب الأمن والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين".

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