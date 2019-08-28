2019/08/28 | 16:05

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الرياضة

الأربعاء 28 أغسطس 2019 | 03:54 مساءً | عدد القراءات : 20

مدرب عراقي يدخل معايشة مع نادٍ اسباني

بغداد/..



نفى المدرب، باسم قاسم، الانباء التي ربطته بتدريب فريق الزوراء لكرة القدم، خلفاً لحكيم شاكر.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، انه "سيدخل معايشة تدريبية مع نادي فياريال الإسباني" الذي يلعب في الدرجة الاولى في الليغا.

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