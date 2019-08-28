الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية سعودية بعدد من الطائرات المسيرة

2019/08/28 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الاربعاء، شن هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت مواقع عسكرية للجيش السعودي في نجران وجيزان، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث العميد يحيى سريع في بيان إن "سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان".

وأوضح سريع "العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما في نجران، وكانت الإصابة مباشرة، فيما استهدفت العملية الثانية معسكرا مستحدثا للجيش السعودية قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم".

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