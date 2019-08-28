2019/08/28 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية المرور في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن إعادة 200 مليون دينار الى مصرف الرافدين بسبب وجود زائد في الرواتب.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "لجنة توزيع الرواتب في مديرية مرور الديوانية اعادت مبلغ ٢٠٠ مليون دينار الى مصرف الرافدين".

وأشارت الى ان إعادة المبلغ جاءت "بعد وجوده زائدا في رواتب المنتسبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف زيادة 200 مليون دينار في مديرية مرور الديوانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف زيادة 200 مليون دينار في مديرية مرور الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).