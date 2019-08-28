2019/08/28 | 16:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الاربعاء، استمرار موجة الحر في البلاد لغاية منتصف الاسبوع المقبل.
وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “أجواء لاهبة تعيشها اغلب مدن الجنوب والوسط هذا اليوم ونحن نعيش نهاية شهر آب ٢٠١٩”.
وأضاف، أن “الطقس لاهب والرياح متقلبة او ساكنة احيانا ومدن الجنوب تسجل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: درجات الحرارة الخمسينية ستستمر للثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “أجواء لاهبة تعيشها اغلب مدن الجنوب والوسط هذا اليوم ونحن نعيش نهاية شهر آب ٢٠١٩”.
وأضاف، أن “الطقس لاهب والرياح متقلبة او ساكنة احيانا ومدن الجنوب تسجل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: درجات الحرارة الخمسينية ستستمر للثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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