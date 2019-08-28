متنبئ جوي: درجات الحرارة الخمسينية ستستمر للثلاثاء المقبل

2019/08/28 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الاربعاء، استمرار موجة الحر في البلاد لغاية منتصف الاسبوع المقبل.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “أجواء لاهبة تعيشها اغلب مدن الجنوب والوسط هذا اليوم ونحن نعيش نهاية شهر آب ٢٠١٩”.وأضاف، أن “الطقس لاهب والرياح متقلبة او ساكنة احيانا ومدن الجنوب تسجل […]

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