2019/08/28 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة “فيفو” مقطعاً مصوراً للترويج لهاتفها الجديد “Vivo NEX 3” والذي يتمتع بشاشة تغطي الحواف كلها تقريباً.المقطع المصور يظهر جودة الكاميرا وسرعة الاتصال بالإنترنت وقدرته على التعامل مع شبكة “G5″، ويتصف بوجود شاشة تمتد على جانبي الجهاز وتوصف بـ”الشلال”.إذ تنساب الشاشة على الحواف رغم أن مزاعم نسبتها البالغة 100% من الجهة الأمامية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشاشة “الشلال” آخر صرعات الهواتف الذكية النعيم نيوز.

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