نائب: لجنة إزالة التجاوزات بالبصرة تعمل بانتقائية

2019/08/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، الأربعاء، لجنة الحكومة المحلية لرفع التجاوزات بالتعامل بانتقائية والتركيز على دور المواطنين في الإحياء الفقيرة، كاشفا عن وجود تجاوزات على عقارات الدولة وقصور حكومية من كبار المسؤولين لم يتم مساسها.وقال السكيني لـ/المعلومة/ إن “لجنة رفع التجاوزات والعشوائيات في محافظة البصرة لم توفق في عملها وركزت على […]

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