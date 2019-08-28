2019/08/28 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة البصرة ،الاربعاء، القبض على اخطر مروجي المواد المخدرة في منطقة القبلة وسط المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اخطر مروجي المخدرات وسط البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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