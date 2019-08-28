2019/08/28 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).