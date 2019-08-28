2019/08/28 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق الأربعاء.وأفاد النادي في بيان بأنه “بعد الفحوص التي أجريت الأربعاء من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجم آخر يلحق بركب المصابين في ريال مدريد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم آخر يلحق بركب المصابين في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم آخر يلحق بركب المصابين في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).