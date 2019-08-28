العراق وتركيا يعتزمان مد انبوب جديد للنفط من كركوك

2019/08/28 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط ثامر الغضبان :” ان العراق وتركيا يعتزمان مد انبوب جديد للنفط الخام من كركوك الى الحدود التركية “.

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