الحكيم يهاتف الصفدي ويتلقى اتصالا من باسيل

2019/08/28 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من نظيره اللبنانيّ جبران باسيل، وبحث الجانبان مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة.وأشاد الوزير الحكيم بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة.



واتفقا على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسيّة؛ الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية تكثيف العمل نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

كما تطرقا إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزيران في هذا الصدد على أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.

“ساحات التحرير”

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