2019/08/28 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أصدرت محكمة جنايات الديوانية، الاربعاء، حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمحكمة تلقته “كلكامش برس” أن “المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنة السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق (الفيس بوك)”، لافتًا إلى أنه “اعترف بأنه قام باستغلالهن وابتزازهن”.

وأضاف البيان أن “المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق إحكام لمادة 430 / أولا استنادا إلى إحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن سبع سنوات لـ”مشعوذ” استدرج نساء وابتزهن عبر فيسبوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن سبع سنوات لـ”مشعوذ” استدرج نساء وابتزهن عبر فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).