حريق يلتهم محلاً في بابل

2019/08/28 | 16:36

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الأخبار المحلية

الأربعاء 28 أغسطس 2019 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 24

بغداد/..



التهم حريق محلاً تجارياً في محافظة بابل اليوم الاربعاء.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقته "عين العراق نيوز، " ان" فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في محل للنجارة في منطقة المهدية بمركز المحافظة".

واضاف" فقد تم اخماد النيران في الدقائق الأولى لأندلاعها ومنع توسعها وانتشارها الى المحلات المجاورة والدور القريبة من موقع الحادث بأقل الخسائر المادية وبدون خسائر بشرية".

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