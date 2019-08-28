بعد 29 عاما.. العراق يعيد للكويت 42 ألف كتاب استولى عليها النظام السابق

2019/08/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي حاز اليوسفي، اليوم الأربعاء، عن إعادة نحو 42 ألف كتاب إلى الكويت، تعود ملكيتها إلى مكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت، تمت مصادرتها خلال فترة احتلال العراق للكويت عام 1990.

وأوضح اليوسفي، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه عثر على مجموعة الكتب، مؤخرا، في العراق، حيث استولى عليها نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، أثناء فترة الاحتلال.

وأكد وكيل الوزارة، أن ملف أملاك الكويتيين في العراق سيغلق بالكامل، لافتا إلى أن حكومة بلاده "تعمل على حدوث ذلك قبل نهاية العام".

وفيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين خلال فترة الاحتلال، أوضح اليوسفي، أن العراق طالب الأميركيين والبريطانيين بتزويده بصور الأقمار الصناعية وأجهزة حفر متطورة، مما ساعد في العثور على مقبرة جماعية في صحراء السماوة بها رفات 44 شخصا، أثبتت هوية 32 كويتيا من بينهم.

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