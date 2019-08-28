2019/08/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية اعفاء قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت من منصبه.وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، ان وزير الداخلية قرر تعيين جعفر البطاط قائدا للشرطة الاتحادية.والبطاط وهو لواء ركن وشغل عدة مناصب منها قائد شرطة البصرة.

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