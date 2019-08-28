شرطة بابل تعلن القبض على 63 مطلوبا في المحافظة

2019/08/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، القاء القبض على (63) مطلوبا للعدالة بقضايا مختلفة في عموم المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العميد عادل الحسيني،

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