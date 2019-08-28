2019/08/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة ،اليوم الاربعاء، عن رفع كافة أسماء المزارعين والفلاحين المشمولين بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بمحاصيلهم جراء الإمطار والسيول تعرضت لها المنطقة خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: ملف تعويض المزارعين جراء السيول بيد عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: ملف تعويض المزارعين جراء السيول بيد عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).