2019/08/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعفاء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه المركز الخبري الوطني.

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