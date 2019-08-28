المالكي يلتقي الحلبوسي لمناقشة الاوضاع السياسية والامنية

2019/08/28 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية والامنية .

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