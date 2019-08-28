الحلبوسي والمالكي يتفقان على تغليب المصلحة الوطنية واعتماد الحوار لحل الازمات

2019/08/28 | 16:42

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بغداد:سومر نيوز

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجرى خل...

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