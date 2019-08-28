الزاملي يدعو لتأمين المعسكرات ومخازن العتاد من الضربات الجوية المتكررة

2019/08/28 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الى اتخاذ تدابير أمنية سريعة من أجل تأمين الأسلحة العراقية المهمة من الضربات الجوية التي يتعرض لها.

وقال الزاملي في تصريح، إن العراق في الوقت الحالي يمر بحالة حرب بعد التطورات الأخيرة، سواء اعترفت الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك ام لا، فهما يحاولان جعل العراق ساحة للصراع خاصة في ظل تصاعد الصراع بينهما وبين إيران، وهذا يستدعي تأمين كافة المعسكرات العراقية ومخازن الأسلحة من الاستهدافات المتكررة.

وأوضح الزاملي أن التيار الصدري جزء من الدولة العراقية، وأن أي تصرف أو رد له على إسرائيل يكون من خلال الدولة، مشيرا الى ان التيار الصدري لا يتصرف كجهة مستقلة خارج إطار الدولة، وأن هناك أدوات قوة كثيرة في العراق للرد على اعتداءات إسرائيل على السيادة العراقية.

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