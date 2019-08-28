2019/08/28 | 16:46

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المالكي والحلبوسي يؤكدان ضرورة وضع مصلحة البلاد فوق اي اعتبار

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم

رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي . وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد

وتطورات الأحداث في المنطقة. واكد الجانبان على ضرورة توحيد المواقف وان يضع الجميع مصلحة البلاد

فوق أي اعتبارات ، والوقوف بحزم ضد التحديات التي تواجه العراق

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