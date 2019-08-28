2019/08/28 | 16:46

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عاجل تكليف اللواء الركن جعفر البطاط لتسيير أمور منصب قائد الشرطة الاتحادية

تأریخ التحریر: : 2019/8/28 16:43

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