القوات العراقية تعثر على أوكار لإرهابيين في بعقوبة

2019/08/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، العثور على ثلاثة أوكار تابعة لـ"إرهابيين" تحتوي على عبوات ناسفة وصواعق تفجير وملابس عسكرية شرقي قضاء ب...

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