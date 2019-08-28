سيناريوهات عراقية لمواجهة الطيران المسّير على الحشد المخيّر

2019/08/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ وسام البازي لم يتمكن رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي حتى أمس الثلاثاء، من ترطيب الأجواء الجافة بينه مع الحشد الشعبي، فاللهجة الدبلوماسية الهادئة لا تتناسب مع انفعال […]

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