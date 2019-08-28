مقتل امرأة بهجوم في السويد ومصادر تؤكد انها عراقية

2019/08/28 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ألقت الشرطة السويدية، القبض على رجل للاشتباه في ضلوعه في جريمة إطلاق نار، قتلت فيها امرأة في مالمو.وقالت كارين روزاندر، من المكتب الصحفي للإدعاء العام "من المحتمل أن المعتقل يشتبه به في ضلوعه بجريمة القتل وجريمة حمل الأسلحة الخطيرة".

فيما قالت شرطة مالمو، إنه "ليس من الواضح، ما إذا كان الرجل لديه أي علاقة مع المرأة الضحية".من ناحيته عبر وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج، عن استياءه من تلك الجريمة واصفاً إياها بأنها "تخطت كل حدود الإنسانية".وقال للتلفزيون السويدي، "إطلاق النار على الأم التي تحمل طفلها بين ذراعيها، لم نراه من قبل، لقد تجاوز ذلك كل الحدود".وأكد الوزير السويدي، أنه "يجب أن لا تصبح عمليات إطلاق النار والتفجيرات صورة عادية في السويد"، مشيراً إلى مخاوفه أن "إطلاق النار بات يستهدف أشخاصاً عاديين من خارج العصابات الإجرامية".وتابع انه "أمر خطير للغاية، لأننا رأينا تغييراً في اتجاه العنف الخطير، لدينا إطلاق نار في الساحات العامة وهناك انفجارات أيضاً…إن العنف يقترب من الناس العاديين".فيما ذكرت مصادر صحفية ان "المرأة تحمل الجنسية العراقية"، مشيرة الى انها "تبلغ من العمر 30 عامًا".وتابعت ان "المرأة اصيبت باكثر من رصاصة في جسدها".

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