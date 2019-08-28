جامعة الأزهر تنفي ظهور

2019/08/28 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نفت رئاسة جامعة الأزهر بمصر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة في مؤتمر مع الطلاب.

وذكر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، في بيان نشر أمس الثلاثاء، 27 آب 2019، عبر أن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ليس صحيحا، فيما طالبت الجامعة بتحري الدقة فيما يتم نشره.واوضح مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق محمد فرج، ان "الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض بأنه موقع إباحي".وأضاف انه "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لـ(غوغل) تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بالموقع السياحي".وشدد فرج، على ضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.

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