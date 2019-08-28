الزراعة: ملف تعويض المزارعين جراء السيول بيد رئيس الوزراء

2019/08/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة ،الاربعاء، عن رفع كافة أسماء المزارعين والفلاحين المشمولين بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بمحاصيلهم جراء الإمطار والسيول القادمة من الجانب الإيراني التي تعرضت لها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

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