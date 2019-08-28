الغضبان: نعتزم تشييد خط جديد لنقل النفط والخام من كركوك للحدود التركية

2019/08/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، الأربعاء، عزم العراق تشييد خط جديد لنقل النفط والخام من محافظة كركوك إلى الحدود العراقية - التركية.

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